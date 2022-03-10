بدء الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا في أنطاليا

بدأ الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا، في أنطاليا، وذلك وفقًا لما أفادته قنوات إخبارية، في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، أنه أجرى محادثات مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا بعد وصوله إلى تركيا؛ تمهيدا للقاء الثلاثي بين وزراء خارجية روسيا وأوكرانيا وتركيا في أنطاليا.

وغرد وزير الخارجية التركي على صفحته الشخصية على منصة «تويتر»، كاتبا: «قبل الاجتماع الثلاثي عقدنا اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا».

ويلتقي أوغلو وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قبل ساعات من المفاوضات المعلنة بين الأطراف الثلاثة تركيا وروسيا وأوكرانيا.

وفي وقت سابق أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في أن يسفر اللقاء المرتقب بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والأوكراني دميتري كوليبا، عن وقف دائم لإطلاق النار في أوكرانيا.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، سيتوجه، اليوم، إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا.