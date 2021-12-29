تراجع البتكوين إلى أقل من 40 ألف دولار مع ارتفاع معدل التضخم في أمريكا

تراجع سعر العملة الرقمية بتكوين خلال تعاملات اليوم الخميس، إلى أقل من 40 ألف دولار للوحدة الواحدة، لتفقد أغلب المكاسب التي حققتها في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن العملات الرقمية والمشفرة، مع تراجع أسعار الأسهم اليوم، بعد إعلان استمرار ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة وحالة الغموض الجيوسياسي العالمية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى البتكوين، وهي أكبر وأشهر عملة رقمية في العالم، تراجعت اليوم بنسبة 9ر7% إلى 38582 دولار للوحدة الواحدة.

وهذا هو أول تراجع لها خلال ثلاثة أيام. كما تراجعت العملة المشفرة إيثر بنسبة 7ر5% إلى 2553 دولار للوحدة الواحدة.

وتراجعت أغلب العملات الرقمية المعروفة ولو بنسب طفيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كانت البتكوين ارتفعت أمس بنسبة 11% تقريبا في ظل التفاؤل بالقواعد الأمريكية المنظمة للأصول الرقمية، كما أوضحها الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي بشأن العملات المشفرة.