السياحة تنظم برنامجا سياحيا بالغردقة لأكثر من 150 شاب وفتاة مشاركين في برنامج أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، برنامجاً سياحياً، بمدينة الغردقة، لوفد يتضمن أكثر من 150 شاب وفتاة من المشاركين في البرنامج الرئاسي "أهل مصر" لأبناء المحافظات الحدودية" البحر الأحمر وأسوان والوادي الجديد ومطروح وشمال وجنوب سيناء"، خلال استضافة محافظة البحر الأحمر لهم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على زيادة الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع، ولا سيما الشباب وهو ما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030.

من جانبها، أوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام المكاتب الداخلية بالهيئة أن هؤلاء الشباب والفتيات زاروا خلال البرنامج السياحي متحف الغردقة ومتحف الرمال ومركز عروض الدولفين، ورافقهم خلال الزيارة مكتب الهيئة بمدينة الغردقة.