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الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات الصاروخية الروسية العشوائية

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الجمعة 10 مارس 2023 - 12:39 م | آخر تحديث: الجمعة 10 مارس 2023 - 12:39 م
أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ما وصفته بالهجمات الصاروخية الروسية "العشوائية" على أوكرانيا، وقالت إن "استهداف (الكرملين للمدنيين والبنية التحتية للطاقة) عمدا" يمثل جريمة حرب، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة. 

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن إطلاق روسيا وابلا "ضخما" من الصواريخ أسفر عن مقتل ستة أوكرانيين أمس الخميس.

وذكر زيلينسكي في خطابه اليومي المسائي أن الهجوم تسبب في انقطاع مؤقت للكهرباء والتدفئة والمياه في بعض المناطق والمدن، فيما واجهت خاركيف شرقا وزهيتومير غرب كييف "أصعب وضع".

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن قواتها أسقطت 34 من الـ 95 صاروخا التي تم إطلاقها في اليوم السابق، وفقا لتحديث صباحي عبر موقع فيسبوك.

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