ختام فعاليات مبادرة مبدعون مختلفون للطلاب ذوي القدرات الخاصة

اختتمت فعاليات الأسبوع الرابع والأخير من برنامج المشاركة بمبادرة "مبدعون مختلفون" والذي نظمه فرع ثقافة الجيزة تحت شعار "نحن معكم" لتنمية مهارات طلاب مدارس الجيزة من ذوي القدرات الخاصة والمساهمة في تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.

فعاليات المبادرة جاءت ضمن استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وإقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، لتمكين ذوي الهمم من المشاركة الفعالة في شتى المجالات والاستفادة من إسهاماتهم وقدراتهم المتفردة في مسارات العمل الوطني، ونظمت بتعاون مشترك بين فرع ثقافة الجيزة برئاسة د. نهي نبيل ومديرية التربية والتعليم بالجيزة برئاسة أشرف سلومة.

بدأت فعاليات الختام بمدرسة النور للمكفوفين، بمحاضرة بعنوان "شخصيات من نور" قدمتها د. سناء صالح تضمنت طرحا تاريخيًا لشخصيات مصرية من ذوي القدرات الخاصة، أثبتوا أن الإعاقة فى الفكر وليست فى الجسد، وأنهم قادرون على تطبيق هذه المقولة على أرض الواقع واستطاعوا بالصبر والتحدى أن يصنعوا من إعاقتهم نافذة تطل بهم نحو المستقبل، ليحققوا أحلامهم ويحولوا نظرات الشفقة إلى الانبهار، فيما قدمت د. دينا مغيث محاضرة تذوق فني بعنوان "الفن صديق البيئة" التي أوضحت خلالها مفهوم الاستدامة والحفاظ على البيئة وشرح طرق استغلال خامات البيئة المحيطة في إعادة التدوير، وابتكار أعمال فنية وحماية البيئة من المخلفات والمواد المستهلكة

بجانب ذلك نفذت ورشة إعادة تدوير للرسم بخامات البيئة المختلفة، ولتنمية المهارات الفنية واليدوية لطلاب المدرسة نفذت نهى خليل ورشة فنون تشكيلية لعمل وردة مجسمة باستخدام الفوم الملون، كما أُقيمَت ورشة أشغال يدوية لتعليم صناعة الحُلي والإكسسوار بالخرز الملون بمشاركة ولاء محمود وزينب صديق، كما تضمنت الفعاليات ورشة اكتشاف مواهب التمثيل نفذتها دينا البدوي، مع معرض فني لمخرجات مجموعة الورش التي أُقيمت على مدار الأيام الثلاثة، واختتمت الفعاليات في مدرسة الباويطي للتربية الفكرية، حيث قدم بيت ثقافة الباويطي بالواحات البحرية ورشة رسم وتلوين لتعليم كيفية تنسيق الألوان والتحكم في حركة اليد بمشاركة عشري صالح.

يذكر أن مبادرة مبدعون مختلفون والتي استمرت خلال الفترة من الثالث عشر من فبراير وحتى الثامن من مارس الجاري، تضمنت مجموعة متنوعة من ورش العمل من خلال باقة من المتخصصين في شتى المجالات الثقافية والفنية، لاكتشاف وتنمية المواهب وإطلاق القدرات الإبداعية للأطفال من ذوي الهمم بمختلف مدارس الجيزة منها مدرسة أمل الهرم للصم وضعاف السمع، والهرم للتربية الفكرية، والنجاح للتربية الفكرية، والأندلس الإعدادية "ذكاء منخفض وإعاقات حركية"، والتربية الفكرية بأكتوبر، والصف للصم وضعاف السمع، والتحرير ببولاق الدكرور"فصل تربية فكرية"، والعمرانية "فصل تربية فكرية"، ومدرسة عمر بن الخطاب "فصل تربية فكرية"، ومدرسة الباويطي للتربية الفكرية.