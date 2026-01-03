الاتحاد الأوروبي: الرئيس الفنزويلي يفتقر إلى الشرعية

قالت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي يتابع الوضع في فنزويلا عن كثب، مشيرة إلى إجرائها مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وسفير الاتحاد في كاراكاس.

وأوضحت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي أكد مرارًا وتكرارًا أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو «يفتقر إلى الشرعية»، كما دافع التكتل عن انتقال سلمي للسلطة.

وأضافت: «يجب احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في جميع الأحوال. ندعو إلى ضبط النفس، وسلامة مواطني الاتحاد الأوروبي هي أولويتنا القصوى».

I have spoken with Secretary of State Marco Rubio and our Ambassador in Caracas. The EU is closely monitoring the situation in Venezuela.



The EU has repeatedly stated that Mr Maduro lacks legitimacy and has defended a peaceful transition. Under all circumstances, the principles… — Kaja Kallas (@kajakallas) January 3, 2026

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إن الولايات المتحدة شنت ضربة عسكرية على فنزويلا واعتقلت رئيسها نيكولاس مادورو، الذي تم نقله جوا خارج البلاد.

ولم تقدم الولايات المتحدة على مثل هذا التدخل المباشر في أمريكا اللاتينية منذ غزو بنما عام 1989 للإطاحة بالزعيم العسكري مانويل نوريجا.

وكتب ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «نفذت الولايات المتحدة الأمريكية بنجاح ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو، الذي تم القبض عليه مع زوجته ونقلهما جوا خارج البلاد».

من جهته، قال نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو، إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي ألقت قوات خاصة أمريكية القبض عليه فجر اليوم السبت، «سيحاكم أخيرا على جرائمه».

وصرح السناتور الجمهوري الأمريكي مايك لي، أن وزير الخارجية ماركو روبيو، أبلغه بأن القوات الأمريكية اعتقلت الرئيس الفنزويلي لمحاكمته بتهم جنائية في الولايات المتحدة.

وكتب لي على موقع «إكس»، عقب مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية: «لا يتوقع (روبيو) أي إجراءات أخرى في فنزويلا حاليا بعد أن أصبح مادورو محتجزا لدى الولايات المتحدة».