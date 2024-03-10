مؤذن المسجد الأقصى لـ الشروق: المصلون أدوا 20 ركعة لأول صلاة تراويح وسط تضييق الاحتلال

صرح السيد زهير مؤذن المسجد الأقصى المبارك، لـ"الشروق"، بأن المصلين انتهوا من أداء 20 ركعة لأول صلاة تراويح لشهر رمضان المبارك.



وحصلت "الشروق" على مقاطع فيديو من داخل المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشريف، تظهر حركة عشرات المصلين بعد انتهائهم من الصلاة في المسجد القبلي، مساء اليوم الأحد.



ورغم قرار الشرطة الإسرائيلية فك الخناق وعدم فرض أي قيود على الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان، إلا أن السيد زهير أفاد في تصريحات لـ"الشروق"، بأن قوات الاحتلال منعت الشباب من دخول المسجد لتأدية صلاة التراويح، مع السماح فقط لمن هم فوق 50 عاما.



وخرج المصلون من المسجد فور انتهاء صلاة التراويح متوجهين إلى ساحاته.



يأتي ذلك في الوقت الذي تعيش فيه بلدات القدس والمدن المحيطة ظروفا قاسية غير مسبوقة من الاحتلال، بالقتل والاعتقالات الواسعة وتجريف الطرق العامة لعزل المدن عن بعضها وخاصة القدس، التي قال زهير في تصريحات سابقة لـ"الشروق"، إنها أصبحت مدينة معزولة عن بقية المدن الفلسطينية المحتلة، إثر الحرب المستمرة على غزة.



وتقارب حرب الإبادة الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة شهرها السادس، مع ارتفاع أعداد الشهداء إلى 31 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء.



* معاناة لسكان غزة والنازحين برفح



يجري ذلك فيما يعاني سكان شمال غزة شر المجاعة ونازحي رفح الجنوبية أجواء حرب وشتات مع قدوم شهر رمضان، وإعاقة الاحتلال دخول حجم كبير من المساعدات عبر معبر رفح المصري.



وكانت هناك آمال بأن تؤدي المباحثات التي عقدت في قطر وباريس ومؤخرا القاهرة، إلى التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس لوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، لكن لم تحرز تقدما، خاصة مع مطالب حماس، وتعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة استكمال الحرب للقضاء على حماس.



وانخفضت آمال التوصل لاتفاق مؤقت يوقف إطلاق النار بغزة، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس السبت، بقوله إن وقف إطلاق النار قبل شهر رمضان أصبح أمرا صعبا، في الوقت الذي أرسلت فيه الولايات المتحدة سفينة تحمل معدات لإنشاء ميناء بحري بغزة يستغرق أسابيع، بينما يجري إنزال المساعدات الأمريكية والعربية جوا.