حماس: إقرار إسرائيل بقتل مسن أصم بغزة محاولة للتهرب من جرائمها



أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، أن إقرار الجيش الإسرائيلي بمسئوليته عن قتل مسن فلسطيني أصم داخل منزل غربي مدينة غزة "محاولة تضليلية للتهرب من جرائمه".

وقالت حماس، في بيان: إقرار الاحتلال المجرم بقتله للمسن الأصم عطا إبراهيم المقيد (73 عاما) في منزله غرب مدينة غزة "بدمٍ بارد ودون أن يشكل أي تهديد للجنود"، والإعلان عن عزمه فتح تحقيق، "محاولة تضليلية من الاحتلال للتهرب من الجرائم الممنهجة التي يرتكبها في حق المدنيين الفلسطينيين، بعد افتضاحها وخروجها إلى العلن".

ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والقضائية الدولية إلى "توثيق هذه الجرائم، والعمل على محاسبة هذا الكيان المارق على جرائمه التي تخطّت كل حدود بحقّ المدنيين الأبرياء"، وفقا لوكالة الأناضول.

كما طالبت بـ"اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة".

وفي وقت سابق الأحد، أقرّ الجيش الإسرائيلي بمسؤوليته عن قتل مسن فلسطيني أصم داخل منزل في مخيم الشاطئ للاجئين، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.

وجاء ذلك غداة بث قناة "الجزيرة" القطرية مشاهد توثق قتل جنود اسرائيليين مسنا فلسطينيا أعزلا أثناء اقتحام منزل.

وتكشف مشاهد تم تصويرها بكاميرا جندي إسرائيلي، في 6 نوفمبر الماضي، لحظات اقتحام الجنود المنزل وقتل المسن، الذي كان موجودا لوحده.

وقالت هآرتس، إن الجيش أعلن أنه سيفتح تحقيقا في الحادث.

ومحاولا تبرير الواقعة، قال الجيش إن "قواتنا كانت تعمل في منطقة قتال معقدة تحت إطلاق نار، وتمت مهاجمة المنزل لأنه جرى إطلاق النار من محيطه تجاه الجنود".