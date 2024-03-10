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احتجاجات في هولندا ضد زيارة رئيس إسرائيل

د ب أ
نشر في: الأحد 10 مارس 2024 - 9:09 ص | آخر تحديث: الأحد 10 مارس 2024 - 9:09 ص

من المقرر أن يحضر مسئولون رفيعو المستوى، من بينهم ملك هولندا ورئيس إسرائيل، اليوم الأحد، افتتاح المتحف الوطني للمحرقة النازية "الهولوكوست"، في امستردام وسيتم تنظيم احتجاجات من قبل جماعات إسلامية وجماعات مؤيدة للفلسطينيين.

وسيفتتح ملك هولندا، فيليم-ألكساندر، المتحف وسيكون رئيس إسرائيل، إسحاق هرتسوج، من بين الضيوف. وتم الإعلان عن احتجاجات ضد زيارته.

وكانت المساجد والمنظمات المؤيدة للفلسطينيين، قد احتجت بالفعل ضد وجود رئيس إسرائيل، في الفترة التي سبقت الزيارة، بسبب تصريحاته المثيرة للجدل حول حرب غزة. وأدانت الجماعات أيضا الهجمات على السكان المدنيين الفلسطينيين.

ومن بين الضيوف أيضا رئيس وزراء هولندا، مارك روته ورئيس النمسا، الكسندر فان دير بيلين.

يذكر أن ألمانيا والنمسا ساهمتا في تكاليف المتحف. وسيقام حفل الافتتاح في الكنيس اليهودي البرتغالي، الذي يعود تاريخه لما يقرب من 40 عاما، ولا يبعد كثيرا عن المتحف الجديد.


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