شهداء وإصابات بقصف الاحتلال مواطنين شمال شرق البريج

استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، بعد قصف للاحتلال شمال مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مواطنين على الأقل استشهدا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بقصف مسيرة إسرائيلية قرب وادي أبو قطرون شمال شرق مخيم البريج.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، إن مستشفيات القطاع استقبلت 9 شهداء (5 انتشال، و4 شهداء جدد)، و16 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 48 ألفًا و467 شهيدًا و111 ألفًا و913 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.