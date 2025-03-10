فرقة القومي للمسرح تشدو بأغاني زمن الفن الجميل فى هل هلالك 9

انطلقت فعاليات الليلة الثالثة من النسخة التاسعة لبرنامج "هل هلالك"، الذي ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الأحد، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة في رمضان تحت شعار "من المدفع للسحور.. احتفالات الثقافة نور".

وأحيت الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الحفل، حيث قدمت مجموعة متنوعة من أغاني زمن الفن الجميل. وغنّت الفنانة أنغام مصطفى "يا رايحين للنبي الغالي" و"في يوم وليلة"، بينما أدى الفنان أحمد محسن أغنيتي "هلت ليالي حلوة وهنية" و"زي الهوى"، وشدت الفنانة هند عمر بأغنيتي "من حبي فيك يا جاري" و"عيون القلب".

وكانت هناك مشاركة متميزة من الفنان ياسر سليمان، ضيف شرف الحفل، الذى تغنى بباقة من أشهر أغانى نجوم الطرب فى مصر، منها : "طاير ياهوى، ياصلاة الزين، رمضان جانا، جميل واسمر، عنابي، بهية"، وذلك بقيادة المايسترو أحمد ماهر .

بدأت فعاليات اليوم كالمعتاد بمشاركة من البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث يعرض يوميا مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة" لمدة ١٥ ليلة عرض متتالية .

وقدمت منصة "غناوي زمان" للفنان عبدالرحمن عبدالله والفنانة أمنية النجار، أغنية "الراجل دة هيجننى" و "يا صحبجية" وغيرهم، أما منصة "مزيكا" الى يقدمها عازف الكمان الفنان عمرو درويش، فقد عزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية لأغانى فيروز وأم كلثوم وليلى مراد .

وانطلاقا من الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك يوميا "ركن الطفل"، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك طوال فترة إقامة البرنامج .

يشار إلى أن وزارة الثقافة تهدي فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك للجمهور، ويفتح القطاع أبواب مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون مجانا للجمهور طوال فترة إقامة البرنامج، والتى تستمر حتى ٢١ مارس.