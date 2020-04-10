مدحت صالح يطرح «يابو بالطو أبيض» دعما لأطباء مصر

طرح الفنان مدحت صالح أغنية جديدة بعنوان «يابو بالطو أبيض»، دعما لأطباء مصر على ما يبذلونه كل يوم بتفان وإخلاص، وتقديرا لمجهوداتهم والتضحيات التي يقدمونها من أجل صحة وحياة أبناء مصر في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، والأغنية من كلمات عمر طاهر، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع كريم عبد الوهاب، ومن إنتاج شركة «فيجين ميديا»، وتم طرحها عبر حساب «ساوند كلاود» الخاص بالشركة.

ويقول مطلع الأغنية: «يا ابو بالطو أبيض.. والقلب أبيض.. وأحلى مافيك الابتسامة.. يا غالي عندي.. أهل البلد دي.. هيطولو بيك بر السلامة.. عودك صلبته صاحي تمللي.. ولا انسحاب ولا تخلي.. رجعنا خطوة.. و سبقت انت.. بنصلي و انت.. بينا المُصلي.. تعبك على.. راسي و عيني.. يا نجم عالي يا قصر عيني.. ولا مللي خوف.. قادر تشوف.. سكة سلامة.. رغم الظروف.. يا ابو بالطو أبيض».

https://soundcloud.com/user-488962486/balto-abiad-medhat-saleh