لبنان: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 609 والوفيات إلى 20

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا، في لبنان، اليوم الجمعة، إلى 609 إصابة، بزيادة 27 إصابة جديدة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 20، جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة.

وأعلنت الوزارة، في تقريرها تسجيل وفاة واحدة اليوم، ليصبح عدد الوفيات 20.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 28 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 67 حالة.

واتخذ مجلس الوزراء سلسلة قرارات تطبيقية لإعلان التعبئة العامة، أبرزها إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية اعتباراً من 18 مارس حتى 26 أبريل الحالي.

وقررت وزارة الداخلية تخصيص أيام الاثنين والأربعاء والجمعة لسير السيارات والشاحنات ذات الأرقام المفردة، وأيام الثلاثاء والخميس والسبت للأرقام المزدوجة، وذلك لتخفيف الحركة في فترة التعبئة العامة، وبدأ تطبيق هذا القرار منذ الإثنين الماضي.

ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.