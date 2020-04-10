السعودية: منع التجول والتنقل كليا في عدة أحياء بالمدينة المنورة

فرضت وزارة الداخلية السعودية اليوم الجمعة منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في عدة أحياء في المدينة المنورة ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى اشعار آخر طبقا للتدابير الاحترازية التي تتخذها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، في بيان له اليوم الجمعة، نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية"واس" انطلاقًا من دور الجهات المختصة في متابعة مستجدات فيروس كورونا والمتضمن اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز تلك الإجراءات والتدابير للوقاية، فقد تقرر "منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة) بالمدينة المنورة، ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى اشعار آخر.

وقالت البيان ان" وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتولى إمداد المحتاجين بسلال غذائية ومواد تموينية ومتابعة احتياجاتهم بشكل دوري".

كانت السعودية قد اعلنت ارتفاع حالات الاصابة بكورونا إلى 3651 والوفيات إلى 47.