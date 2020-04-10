أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الجمعة تشخيص إصابة 198 بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مدار الأربعة وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات في البلاد إلى 2108.

وأشارت الوزارة إلى وفاة شخص سابع بعد تشخيص إصابته أيضا بالفيروس الذي يهاجم الجهاز التنفسي.

وسجلت سنغافورة قبل شهر 166 حالة فقط، وهي أرقام رغم ضآلتها، تم الإشادة بها كنموذج مثالي للسيطرة على الأمراض.

وبدا أن التتبع الدقيق للاتصال والفحص الواسع النطاق يبقي أعداد المصابين منخفضة. وجرى عزل أكثر من 20 ألف شخص، وتم فتح المدارس ومعظم الشركات التجارية يوم الثلاثاء، بعد أسابيع من إغلاق.

ورغم أن عدد المصابين تجاوز الألف الأسبوع الماضي، وجد مسؤولو الوزارة أنه من الصعب بشكل متزايد الوصول لمصدر الإصابات الجديدة، حسبما قالت الحكومة معلنة إغلاقا لمدة شهر في محاولة للحد من الفيروس اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي، فيما وصف بأنه سوف يكسر دائرة العدوى.

وفي بيان صدر وفي وقت سابق من اليوم، ناشد رئيس الوزراء، لي هسين لونج، الشعب بالالتزام بالقواعد الجديدة. وقال: "الزموا منازلكم تجنبوا التجمعات حتى مع أفراد الأسرة الممتدة الذين لا يعيشون معكم".

وجرى ربط 202 حالة من أصل 287 حالة جديدة في سنغافورة مصابة بالفيروس يوم الخميس بمهاجع العمال الوافدين. وبالتتبع تبين أن مصدر 79 حالة من الإصابات الجديدة اليوم يرجع الى المهاجع.