اليابان تدرس تأجيل احتفالات مراسم تنصيب ولى العهد وسط تفشي كورونا

ذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الجمعة، أن الحكومة اليابانية تخطط لتأجيل احتفالات بمناسبة ارتقاء ولي العهد الأمير فوميهيتو إلى المرتبة الأولى في ترتيب ولاية العرش، والتي كانت مقررة يوم 19 أبريل الجاري.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) عن يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي، قوله إن السلطات المعنية سوف تبدأ في اتخاذ الترتيبات اللازمة لتأجيل الاحتفالات التزاما بحالة الطوارئ المعلنة في البلاد وإتباعا لتعليمات رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وأضاف سوجا، أن طوكيو ستحدد الموعد الجديد للاحتفال بعد مراعاة التطورات المتعلقة بتفشي الفيروس ، وفي ضوء الارتفاع الحاد في عدد الإصابات في المناطق الحضرية اليابانية .

ومن المتوقع أن تصادق حكومة آبي رسميا على قرار تأجيل الاحتفالات الأسبوع المقبل.