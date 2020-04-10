ماليزيا: تمديد إجراءات الإغلاق بسبب كورونا أسبوعين آخرين

أعلن رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين، اليوم الجمعة، تمديد إجراءات الإغلاق المطبقة في البلاد منذ شهر، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد،أسبوعين آخرين.

وأعرب محي الدين في خطاب تلفزيوني موجه للأمة عن "تقديره الكامل" للمواطنين على تضحياتهم خلال فترة الإغلاق، وقال إن هذه الإجراءات ساهمت بشكل ملحوظ في الحد من انتشار عدوى كورونا.

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي أن هذه الإجراءات قائمة حتى يوم 28 أبريل، في ظل تشخيص إصابة أكثر من 100 يوميا بالفيروس.

وأعلنت ماليزيا إجراءات الإغلاق يوم 16 مارس الماضي، بعد تضاعف عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بمعدل أربع أمثال خلال الأسبوع الأول من الشهر.

وشمل الإجراء إغلاق الحدود ومنع المواطنين من مغادرة البلاد، كما أُجبِرتْ معظم الشركات على إغلاق أبوابها، أو خفض أعمالها، فضلا عن مطالبة الحكومة للمواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا حال الضرورة، مثل الذهاب إلى العمل أو شراء مواد غذائية.

ورغم أن ماليزيا سجلت حتى بعد ظهر اليوم الجمعة 4336 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وهو أكبر معدل يومي يتم تسجيله في دول جنوب شرق آسيا، فإن وزارة الصحة أبلغت هذا الأسبوع عن حالات تعاف أكثر من الإصابات الجديدة، مما أثار تكهنات بأن إجراءات الإغلاق ستنتهي قريبًا.

وتوفي نحو 68 شخصا في ماليزيا نتيجة إصابتهم بالفيروس، وهو معدل أقل بكثير من معدل الوفيات مقارنة بالدول المجاورة مثل إندونيسيا والفلبين.