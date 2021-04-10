البرهان يؤكد ضرورة تضافر الجهود من أجل استقرار شرق دارفور

أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى والعمل معا من أجل أمن ووحدة واستقرار ولاية شرق دارفور.

وأشاد البرهان، خلال لقائه اليوم السبت مع وفد قبيلة "المعاليا" بشرق درافور (غرب السودان)، الدور الكبير الذي تضطلع به الادارات الأهلية في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

ووعد البرهان بمعالجة كافة القضايا التي تواجه المزارعين بشرق دارفور، مشيرا إلى أن الموسم الزراعي يتطلب العمل بروح جماعية وبيئة آمنة لإنجاحه.

وقال عبد الناصر موسى وكيل ناظر "المعاليا"، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن الوفد قدم عرضا لرئيس مجلس السيادة فيما يخص الأوضاع المجتمعية والمشاكل والعقبات التي تواجه المزارعين، مشيرًا إلى أن الأحداث التي جرت مؤخرا، تسببت في بعض التوترات التي تهدد بداية الموسم الزراعي بالولاية.