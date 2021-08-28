عمرو أديب يطالب الدولة بالتدخل لضبط الأسواق: الناس بتصوت من أسعار الفاكهة والخضار

قال الإعلامي عمرو أديب، إن أسعار السلع لم تهدأ، فأسعار الخضر والفاكهة في ارتفاع مستمر، مشيرًا إلى اعتياد الناس في مصر على زيادة الأسعار قبل شهر رمضان، لتهدأ بعد ذلك.

وأضاف، أثناء تقديم برنامجه «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم السبت، أن أسعار الخضر والفاكهة لم تهدأ في واقع الأمر، معقبًا: «الناس بتصوت من أسعار الفاكهة والخضار»، على حد تعبيره.

وشدد على أن المواطنين يلمسون زيادة الأسعار، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وبالتزامن مع شهر رمضان، مطالبًا الدولة بتغطية الفجوة الموجودة في الأسواق.

وأكد أنه لا بد من تدخل الدولة لضخ المنتجات في الأسواق، حتى يحدث توازن في الأسعار، مضيفًا: «الناس عاوزة تاكل رز وخضار وبروتين».

وأشار إلى أن الدول الخارجية يعانون نفس المشكلة الخاصة بارتفاع الأسعار، لكن المواطن بالخارج يرضى بتقليل الكميات وشراء البدائل.