 الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته من قتل الاحتلال الإسرائيلي لسيدة فلسطينية في بيت لحم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته من قتل الاحتلال الإسرائيلي لسيدة فلسطينية في بيت لحم

وكالات:
نشر في: الأحد 10 أبريل 2022 - 10:48 م | آخر تحديث: الأحد 10 أبريل 2022 - 10:48 م

أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته من استشهاد سيدة فلسطينية على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي بالقرب من بيت لحم.

وقال الاتحاد في بيان: "مصدومون من مقتل سيدة فلسطينية على يد قوات الأمن الاسرائيلية بالقرب من بيت لحم. خالص تعازينا لأسرتها. إن مثل هذا الاستخدام المفرط للقوة المميتة ضد مدني أعزل هو أمر غير مقبول. يجب التحقيق في هذا الحادث على وجه السرعة وتقديم الجناة إلى العدالة"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في منطقة المَطْيَنَة على المدخل الشرقي لقرية حوسان غرب بيت لحم، قد فتحت النار اليوم، صوب السيدة غادة إبراهيم السباتين (45 عاما) وهي أم لستة أطفال، ما أدى الى اصابتها في الفخذ وتركت تنزف، ونقلت الى مستشفى بيت جالا الحكومي، حيث أعلن عن استشهادها متأثرة باصابتها.

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