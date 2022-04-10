وزير خارجية الكويت يتعهد لرئيس الوزراء اللبناني بدعم بلاده

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تلقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الأحد اتصالا من وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، تم خلاله استعراض الأوضاع اللبنانية والعلاقات بين لبنان ودول الخليج العربية، في ضوء التطورات الإيجابية الأخيرة.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن الوزير الكويتي القول خلال الاتصال "إن دول الخليج تتطلع إلى استقرار لبنان الشقيق الحبيب وأمنه واستعادة عافيته".

وشدد على أن "الروابط التي تجمع الكويت ولبنان بشكل خاص هي روابط متينة جدا تزداد رسوخا مع الأيام". وأكد أن "الكويت لن تدخر أي جهد لدعم لبنان ومساعدته على النهوض من جديد".

وقال إن جهود ميقاتي "لاستعادة العلاقات اللبنانية-الخليجية عافيتها ومثابرته على تبديد ما اعتراها من شوائب هو أمر مقدر ويعبر عن إيمان وطيد بعمق لبنان العربي".

من جانبه، جدد ميقاتي الشكر للكويت لوقوفها الدائم إلى جانب لبنان.

وقال: "إن هذه الجهود يقدرها جميع اللبنانيين، وهي ستبقى على الدوام محطة مضيئة في تاريخ علاقات لبنان والكويت".

وعاد إلى لبنان أمس الأول الجمعة سفير دولة الكويت عبد العال سليمان القناعي.

وكان تم استدعاء السفير في أكتوبر الماضي على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول حرب اليمن اعتبرتها السعودية مسيئة. وأعلنت السعودية هي الأخرى إعادة سفيرها.