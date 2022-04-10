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الجيش التشيكي يزيد عدد المجندين لهذا العام

الجيش التشيكي
الجيش التشيكي
براغ - أ ش أ
نشر في: الأحد 10 أبريل 2022 - 12:54 م | آخر تحديث: الأحد 10 أبريل 2022 - 12:54 م

ذكر التليفزيون التشيكي، أنه من المتوقع أن ينضم نحو 1800 رجل وامرأة إلى الجيش التشيكي هذا العام، بزيادة عن الرقم المخطط له في الأساس الذي يقدر بـ700 فرد.

وأشار التلفزيون -حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الإنجليزية اليوم الأحد- إلى أن الاهتمام بالخدمة العسكرية المهنية والانضمام للاحتياطي النشط للجيش قد زاد بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، موضحا أن قرار زيادة القبول لعام 2022 اتخذته وزيرة الدفاع التشيكية جانا سيرنوتشوفا.

وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي هناك 27 ألف رجل وامرأة في الجيش التشيكي؛ وسيزيد هذا الرقم بمقدار 3000 من الآن وحتى عام 2030.

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