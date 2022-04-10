فيردي تدعو إلى إضراب عمال أمازون بولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية

دعت نقابة "فيردي" الألمانية للعاملين في قطاع الخدمات، العاملين في شركة أمازون الأمريكية للتسوق الإلكتروني في ولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا إلى الإضراب.

وقالت النقابة اليوم الأحد إن من المنتظر بدء الإضراب مع بداية النوبة الليلية في إطار الكفاح من أجل عقد اتفاقيات عمل جماعي.

وتطالب فيردي أمازون بالاعتراف باتفاقيات العمل الجماعي لقطاع تجارة التجزئة المعمول بها في ولاية شمال الراين ويستفاليا. كما طالبت النقابة باتفاق عمل جماعي من أجل "عمل جيد وصحي" للعاملين في أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان.

من جانبها، قالت كبيرة المفاوضين في فيردي عن ولاية شمال الراين ويستفاليا، زيلكه تسيمر إن "ضغط الوقت والاستعجال والأنشطة الرتيبة تجعل العاملين مرضى، ومن الضروري من أجل تجنب هذا خلق ظروف عمل تحافظ على صحة العاملين بشكل دائم" مشيرة إلى أن فيردي يمكنها أن تقدم نموذجا جيدا في هذا الشأن.

وأضافت تسيمر أن العاملين يستحقون مقابل عملهم أن يحصلوا على أجور وفقا لاتفاق الأجور الجماعي.

وحسب بيانات فيردي، يعمل لدى مقري أمازون في راينبرج وفيرنه بولاية شمال الراين ويستفاليا نحو 1800 عامل في كل مقر، ومن المنتظر أن يستمر الإضراب في فيرنه حتى يوم الأربعاء المقبل، فيما سيستمر الإضراب في راينبرج لفترة أطول.