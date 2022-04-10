النمسا تسجل 12 ألفا و504 إصابات جديدة بكورونا و40 وفاة

سجلت النمسا 12 ألفا و504 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 40 وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و976 ألفا و750 إصابة، والوفيات إلى 16 ألفا و208 حالات.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 18 مليونا و189 ألفا و450 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.