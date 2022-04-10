مسؤول ألماني محلي يطلب مزيد من الدعم من الحكومة لتوفير إقامة للاجئي الحرب الأوكرانيين

دعا وزير الداخلية المحلي لولاية بافاريا بجنوب ألمانيا لمزيد من الدعم من الحكومة في توفير إقامة للاجئي الحرب القادمين من أوكرانيا، على الصعيدين المالي والتنظيمي أيضا.



وقال يواخيم هرمان اليوم الأحد، إن هناك "بعض القضايا المفتوحة التي يجب استيضاحها على الفور مع الحكومة والمحليات... أحد أكبر التحديات التي يتم مواجهتها تتمثل بصفة خاصة في العثور على مساحة معيشية كافية للاجئي الحرب الأوكرانيين".



يذكر أن الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت مؤخرا على توزيع تكاليف توفير إقامة للاجئين.



وتابع هرمان: "ويتعين على الحكومة الاتحادية أيضا القيام بإسهامها من أجل توفير مسكن بأسعار مناسبة. لا يسري ذلك فقط بالنظر إلى لاجئي الحرب، ولكن أيضا بالنسبة لأصحاب الدخول المحدودة الذين يتنافسون على مسكن بسعر مناسب".



وأشار المسؤول المحلي إلى أنه تم تسجيل أكثر من 320 ألف لاجئ أوكراني في ألمانيا، لافتا إلى أن ثلثهم موجود في ولاية بافاريا، وقال: "يتعين علينا توفير مسكن لكثير منهم، لاسيما إذا كانت الحرب ستستمر لفترة طويلة".