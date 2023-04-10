الدفاع البريطانية: روسيا تعزز مواردها في دونيتسك لتحقيق مكاسب بسيطة

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تقريرها اليومي على تويتر اليوم الاثنين، أن روسيا تستمر في إعطاء الأولوية لمواردها وتعزيزها في منطقة دونيتسك بما في ذلك بلدتا مارينكا وأفدييفكا؛ من أجل "تحقيق مكاسب بسيطة".

وعلى مدار الأسبوع الماضي، عززت روسيا على الأرجح هجماتها حول بلدة مارينكا الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومترا جنوب غرب مدينة دونيتسك.

وتخوض البلدة حربا منذ عام 2014، "وتدمرت بشكل كبير"، وفقا للتقرير، وتعتبر محور مواصلات رئيسي، إذ تسيطر على مداخل إلى دونيتسك وطريق سريع رئيسي وهو "إتش15".

ودونيتسك هي المدينة الأكبر في الإقليم الذي يحمل نفس الاسم، والذي تم إعلانه جمهورية شعبية مستقلة، بدعم من موسكو.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تقارير يومية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من عام 2022، وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل، لكن التقرير هو وسيلة للحكومة البريطانية لمواجهة الرواية الروسية.