خامنئي: إسرائيل ارتكبت خطأ بالهجوم على القنصلية الإيرانية وستنال العقاب على ذلك

أقام المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، صلاة عيد الفطر صباح الیوم الأربعاء، في مصلّى الامام الخميني، بحسب ما أوردته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وبعد إقامة الصلاة، أشار خامنئي إلى أحداث غزة وقال: "هذا العام، إن أحداث غزة الدموية أحزنت المسلمين في جميع أنحاء العالم خلال شهر رمضان، حيث أن الكيان الصهيوني لم يكف عن قتل النساء والأطفال والآمنين في غزة خلال هذا الشهر بل كثف عدوانه وجرائمه".

وانتقد أداء الحكومات الغربية، قائلا "إن الحكومات الغربية كانت دائما تساعد وتدعم الكيان الغاصب منذ سنوات طويلة وتقدم له كافة أنواع المساعدة في المحافل الدولية"، مضيفا: "بطبيعة الحال، بعض هذه الدول صرحت بالقول شيئا في دعم الناس في غزة ولكن في الممارسة العملية، لم يفعلوا شيئا ولكن الكثير منهم ساعدوا أيضا، خاصة الحكومتين الظالمتين في أمريكا وبريطانيا".

وأشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية إلى "الهجوم الإرهابي للكيان الصهيوني ضد قنصلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في دمشق"، حيث قال "إن الكيان الصهيوني الشرير أضاف خطأ آخر إلى أخطائه بالهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا وعليه أن يعاقب وسينال العقاب على ذلك"، مبينا: "القنصليات والسفارات تعد جزءا من أراضي الدول التابعة لها وحين هاجموا القنصلية فكأنهم هاجموا أراضينا".

وأكد قائلا: "الكيان الشرير أخطأ في هذا الأمر وسيعاقب".