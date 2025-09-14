وفاة مظلي فرنسي في سقوط بسبب عطل بمظلته

أعلنت الجندرمة الفرنسية المكلفة بنجدة الأشخاص في المناطق الجبلية، اليوم الأحد عن وفاة مظلي في حادث مأساوي نتج عن عطل في مظلته ما أدى إلى سقوطه.

وتوفي الرجل (27 عاما) في "شاموني" بمقاطعة "هوت سافوا" ظهر أمس السبت بعد وقت قصير من إقلاعه من فوق هضبة "بلانبراز" التي تقع على ارتفاع ألفي متر عن سطح البحر، وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية.

وواجه الرجل مشكلة في مظلته التي تعطلت بعد الاقلاع، ما أدى إلى سقوطه ووفاته على الفور.

ونقلت "سي نيوز" الإخبارية عن الجندرمة الفرنسية قولهم إن رجال الإنقاذ وجدوا جثة الرجل في منطقة "بريفانت"، وهي قمة يبلغ ارتفاعها 2525 مترا.

ولم تتضح بعد أسباب العطل المفاجئ الذي طرأ على المظلة.