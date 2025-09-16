تعهدات جديدة لدعم مهمة الحارس الشرقي لتأمين المجال الجوي لحلف الناتو

شهدت مهمة "الحارس الشرقي" التي أطلقها حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتأمين المجال الجوي للجناح الشرقي للحلف الدفاعي المزيد من التعهدات.

فقد أعلنت المملكة المتحدة اليوم الاثنين أنها ستشارك بطائرات مقاتلة من طراز تايفون.

وقال "المقر الأعلى للقوى المتحالفة في أوروبا" في مدينة مونس البلجيكية إن إسبانيا ستعلن قريبا عن مساهماتها.

كما ذكر"المقر الأعلى للقوى المتحالفة في أوروبا" أن إيطاليا والسويد أشارتا أيضا إلى أنهما ستقدمان المساعدة. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا)، نقلا عن مصادر حكومية، أن إيطاليا تعتزم تقديم طائرتين من طراز يوروفايتر.

وتم إطلاق مهمة "الحارس الشرقي" يوم الجمعة للرد على انتهاكات المجال الجوي المتعمدة المزعومة من طائرات مسيرة روسية في بولندا. وتهدف المهمة إلى حشد قدرات إضافية للمراقبة والدفاع الجوي.

وأعلنت ألمانيا عن تقديم أربع طائرات من طراز يوروفايتر لمهمة "الحارس الشرقي" للمشاركة في طلعات حماية مسلحة فوق بولندا..

وحتى الآن، تشارك فرنسا أيضا بثلاثة طائرات مقاتلة من طراز رافال، وجمهورية التشيك بثلاث مروحيات، والدنمارك بطائرتين من طراز "إف-16" وفرقاطة للدفاع الجوي.

وكانت أول مهمة لـ"الحارس الشرقي" أول أمس السبت، حيث أشار حلف الناتو إلى أنه تم تنبيه مقاتلة "رافال" فرنسية في بولندا بسبب اقتراب طائرات مسيرة روسية. ومع ذلك، لم تدخل أي طائرات في نهاية المطاف المجال الجوي البولندي.

وحدث الانتهاك الكبير للمجال الجوي لحلف الناتو في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بالتزامن مع الهجوم الروسي على أوكرانيا. وقد أفادت تقارير رسمية، بأن أكثر من 10 طائرات مسيرة روسية من طراز "شاهد" حلقت في المجال الجوي البولندي. وتم إسقاط العديد منها.

ووفقا لسياسيين غربيين، هناك مؤشرات على أن انتهاك المجال الجوي لم يكن عرضيا. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الطائرات المسيرة مبرمجة لتدمير أهداف على أراضي حلف الناتو أم كان المقصود فقط استفزاز أو اختبار للدفاع الجوي للحلف.