ترامب يحذر حماس من نقل الرهائن فوق الأرض ويدعو لإطلاق سراحهم: كل الرهانات باءت بالفشل

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قادة حركة المقاومة «حماس»، من نقل الرهائن فوق الأرض، داعيًا إلى إطلاق سراحهم.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، مساء الاثنين، إنه قرأ للتو تقريرًا إخباريًا يفيد بأن حماس نقلت الرهائن إلى خارج الأرض لاستخدامهم كـ«دروع بشرية» ضد الهجوم البري الإسرائيلي.

وأضاف: «آمل أن يدرك قادة حماس ما سيواجهونه إذا أقدموا على فعل كهذا، هذه فظاعة بشرية، قلّما شهدها أحد من قبل.. لا تدعوا هذا يحدث، أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن! وإلا فإن كل الرهانات باءت بالفشل».

وكشفت تقارير إعلامية أن حماس نقلت عددا من الرهائن إلى منازل وخيام في أنحاء قطاع غزة، في الوقت الذي يستعد فيه الجيش الإسرائيلي لعملية برية كبيرة.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن والدة الرهينة جاي جلبوع دلال قولها إن علمت أن ابنها «محتجز فوق الأرض في مدينة غزة».

وذكرت ميراف: «هذا هو الحضيض. لا نتنفس. تلقيتُ اليوم تأكيدا بأن ابني وحيد فوق الأرض في غزة».

وفي إطار الاستعدادات للمناورة في غزة، أبلغ الجيش الإسرائيلي عائلات المختطفين الأحياء عزمه على ضمان عدم تعرض أي منهم للأذى خلال العملية، إلا أن مصدرا عسكريا أقرّ بأنه «من الواضح أن العملية تُعرّضهم للخطر».

وقالت «القناة السابعة» الإسرائيلية، نقلا عن مصادر لم تكشفها، إن بعض المختطفين محتجزون في المنازل وبعضهم في الخيام في غزة.