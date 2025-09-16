مصطفى البرغوثي: لابد من توحيد الموقف الفلسطيني وتشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة النضال ضد الاحتلال

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إن العالم يشهد حاليا «تحولا غير مسبوق» في الموقف تجاه الاحتلال الإسرائيلي، مدفوعا بضغط شعبي متصاعد في الدول الأوروبية بدأ يترجم إلى مواقف سياسية حقيقية.

واستشهد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية «المحور» أن صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني على الأرض، بالتضافر مع حركة التضامن العالمية وفرض العقوبات على الكيان المحتل؛ سيفشل نتنياهو وحكومته «الفاشية».

وطرح خارطة طريق واضحة ومحددة من ثلاث نقاط أساسية في هذه اللحظة، وعلى رأسها «توحيد الموقف الفلسطيني عبر تشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة النضال والكفاح ضد الاستراتيجية الإسرائيلية الخطيرة التي تريد تصفية الوجود الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس».

ودعا إلى تطبيق لـ «اتفاق بكين» لقطع الطريق على مؤامرات نتنياهو لتكريس احتلال جديد لقطاع غزة، وأخيرًا مناشدة العالم بأسره لاستنهاض حملة واسعة من «العقوبات والمقاطعة على إسرائيل».

وأكد أن الحل موجود بالفعل ومتمثل في «اتفاق بكين»، الذي شارك في كتابته ووقعت عليه جميع القوى الفلسطينية بما فيها حركتا فتح وحماس، موضحا أن الاتفاق ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني فورًا، وتشكيل قيادة وطنية موحدة، على أن يتم تنظيم انتخابات ديمقراطية حرة بعد إنهاء العدوان والبدء في إعادة الإعمار.

وشدد أن الأولوية القصوى التي يجب ألا يعلو عليها شيء الآن هي «وقف العدوان الإجرامي الجاري على قطاع غزة»، قائلا: «شعبنا يُذبح في قطاع غزة على مدار الساعة، ويجب ردع هذا العدوان وإيقافه وردع نتنياهو وحكومته الفاشية بكل الوسائل».

وأضاف أن إسرائيل «سوف تستبيح الجميع ولن تسكت أبدًا» إذا لم تتخذ الأمة العربية والإسلامية إجراءات عقابية فورية ضد الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن نتنياهو يعلن صراحة أنه يريد أن يكون «الحاكم الإمبريالي» للمنطقة ويعيد رسم خرائطها.