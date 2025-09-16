نائب الرئيس الأمريكي: الوحدة الوطنية مستحيلة مع من يحتفلون بقتل تشارلي كيرك

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس اليوم الاثنين، أثناء تقديمه حلقة من برنامج بودكاست تشارلي كيرك الإذاعي إنه "يائس" من أجل تحقيق الوحدة الوطنية بعد مقتل الناشط السياسي المحافظ ، ولكن إيجاد أرضية مشتركة مع احتفلوا باغتيال صديقه هو أمر مستحيل.

وحل فانس الجمهوري بديلاً كمضيف لـحلقة "ذا تشارلي كيرك شو" من مكتبه في مبنى أيزنهاور الإداري المجاور للبيت الأبيض.

وتم إجراء البث المباشر للبرنامج ومدته ساعتان في غرفة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض وشهد سلسلة من ظهور مسؤولي البيت الأبيض والإدارة الأمريكية الذين عرفوا كيرك البالغ من العمر 31 عاماً.

وفي كلمته الختامية، انتقد فانس ما قال إنها أكاذيب عن كيرك التي تسببت في قتله.

ووعد أيضا بأن إدارة ترامب ستعمل لوقف أي شخص يحاول قتل شخصاً آخر بسبب آرائه.

وكان كيرك /31 عاما/ صانع البودكاست المؤثر والداعم لترامب ، قد تعرض لإطلاق نار يوم الأربعاء الماضي ، خلال فعالية في حرم جامعي في ولاية يوتا وتوفى لاحقاً في المستشفى.

وكان كيرك يعتبر صوتاً مهماً لليمين الأمريكي.

ومن خلال الأحداث، جذبت حلقات البودكاست وظهوره على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى ، جمهورا كبيرا له قدر بالملايين ، خاصة بين الشباب من الرجال.

وفي 2012، أسس كيرك المنظمة الشبابية "تيرنينج بوينت يو إس إيه" ، التي نشطت في العديد من المدارس الثانوية والكليات.

وكان نائب الرئيس الجمهوري/ 41 عاماً/ قريباً بشكل خاص من كيرك، وبدأت صداقة الاثنين منذ قاربة عقد من الزمان، ودافع كيرك من أجل أن يكون فانس خيار ترامب الجمهوري لنائب الرئيس العام الماضي.

ومنذ اغتياله، استخدمت زوجته إيريكا وشركاؤه مثل الناشر اليميني المتطرف ستيف بانون شعبية كيرك ومنصاته لمواصلة مخاطبة مؤيديه.

ومن بين أشياء أخرى، وصفوا كيرك بأنه "أعظم شهيد مسيحي في أمريكا".