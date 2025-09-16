بولندا تعلن إسقاط مسيّرة كانت تحلق فوق مقار حكومية في وارسو

أعلن رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، يوم الاثنين، أن قوات الأمن البولندية تمكنت من تحييد طائرة مسيّرة كانت تحلّق فوق مبان حكومية في وارسو.

وأوضح توسك عبر منصة "إكس" أن الطائرة المسيرة حلّقت أيضا فوق قصر بلفيدير، المقر الرسمي لرئيس بولندا.

وأضاف أن السلطات أوقفت مواطنين بيلاروسيين اثنين على صلة بالحادث، مشيرا إلى أن الشرطة تحقق في ملابساته. ولم تكشف السلطات بعد عن نوع المسيّرة أو ما إذا كانت قد صُممت لأغراض عسكرية.

من جانبه، قال نائب وزير الداخلية، فيسواف شتشيبانسكي، لقناة "بولسات نيوز" إن الحادث أظهر كفاءة أجهزة وزارة الداخلية في حماية أهم مؤسسات البلاد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البولندية "بي إي بي".

ويأتي هذا التطور وسط توترات متزايدة بشأن الأجواء البولندية، إذ كانت مسيّرات روسية قد دخلت الأسبوع الماضي المجال الجوي البولندي أثناء هجوم على أوكرانيا، في انتهاك لأجواء حلف شمال الأطلسي (الناتو). وأسقط سلاح الجو البولندي، بدعم من قوات الناتو، عددا من تلك المسيّرات للمرة الأولى.

وبحسب سياسيين غربيين، تبيّنت مؤشرات على أن انتهاك الأجواء لم يكن عرضياً. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المسيّرات قد جرى برمجتها لضرب أهداف داخل أراضي الناتو، أم كان الهدف منها مجرد استفزاز أو اختبار لقدرات الحلف الدفاعية.