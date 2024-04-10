محافظ مطروح يؤدي صلاة عيد الفطر بالمسجد الكبير وسط حشود كبيرة من المصلين

أدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الكبير في مدينة مرسى مطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمساعد، والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف، والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس العمد والمشايخ، وعمد ومشايخ القبائل وجموع كبيرة من أهالي مطروح.

وأكد الشيخ علي حامد طه إمام المسجد الكبير، أن الأمة قادرة وتستطيع تخطى العقبات بتكاتفها وتعاونها وتألفها والاعتصام في مواجهة التحديات مع شكر نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي منحها الله لمصر، داعيا الله أن يعم السلام الأمة العربية والإسلامية.

وعقب الصلاة، أهدى محافظ مطروح هدايا العيد المالية ولعبا للأطفال وسط فرحة الأطفال وذويهم، من خلال الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني.

واستقبل محافظ مطروح بديوان عام المحافظة، المهنئين من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وأهالي مطروح، وتوزيع العيدية على الأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم.

ومن ناحية أخرى، شهدت المساجد والساحات المخصصة للصلاة، إقبالا كبيرا من الأهالي والأطفال مع فرحة صلاة العيد وكورنيش مدينة مرسى مطروح مع خروج أعداد كبيرة من المواطنين؛ للاستمتاع بفرحة العيد مع استقرار حالة الطقس.

وفتحت حدائق مطروح ومراكز الشباب، أبوابها لاستقبال المواطنين مع فرحة العيد، وتشهد عددا من الفعاليات والاحتفالات على مدار أيام العيد مع فتح أبوابها للجمهور مع الاستمتاع بالألعاب وهدوء الأجواء، وتنظيم مزيد من الفعاليات لزوار الحدائق.