 أتلتيكو مدريد يفوز على دورتموند بثنائية في دوري الأبطال - بوابة الشروق
الأربعاء 10 أبريل 2024 11:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

أتلتيكو مدريد يفوز على دورتموند بثنائية في دوري الأبطال

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 11:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 11:00 م

حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزًا ثمينًا على نظيره بروسيا دورتموند الألماني بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ميتروبوليتانو مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

افتتح أهداف المباراة اللاعب الأرجنتيني رودريجو دي بول في الدقيقة الـ 4، قبل أن يضيف زميله صموئيل لينو الهدف الثاني في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، أحرز المهاجم الإيفواري سيباستيان هالر هدف تقليص الفارق لـ دورتموند في الدقيقة 81، لينتهي اللقاء بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف.

ومن المقرر أن يستضيف فريق دورتموند نظيره أتتليكو مدريد على ملعب سيجنال بارك، يوم الثلاثاء القادم، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك