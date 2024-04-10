أتلتيكو مدريد يفوز على دورتموند بثنائية في دوري الأبطال

حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزًا ثمينًا على نظيره بروسيا دورتموند الألماني بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ميتروبوليتانو مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

افتتح أهداف المباراة اللاعب الأرجنتيني رودريجو دي بول في الدقيقة الـ 4، قبل أن يضيف زميله صموئيل لينو الهدف الثاني في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، أحرز المهاجم الإيفواري سيباستيان هالر هدف تقليص الفارق لـ دورتموند في الدقيقة 81، لينتهي اللقاء بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف.

ومن المقرر أن يستضيف فريق دورتموند نظيره أتتليكو مدريد على ملعب سيجنال بارك، يوم الثلاثاء القادم، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.