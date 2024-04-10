الرئيس الفلسطيني وأمير قطر يبحثان هاتفيا آخر التطورات في غزة

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بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، أخر المستجدات والتطورات في قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، "أطلع الرئيس عباس أمير قطر، على آخر المستجدات والتطورات الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء شعبنا فورا".

وشدد الرئيس عباس على أهمية الاسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ومنع التهجير ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس، مؤكدا أهمية نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

بدوره، جدد أمير قطر التأكيد على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة كاملة.

وتبادل الرئيس الفلسطيني وأمير قطر التهاني بمناسبة عيد الفطر، وأكدا الاستمرار في التنسيق والتشاور على المستويات كافة.