نهضة بركان يصعد لقبل نهائي الكونفيدرالية

صعد نهضة بركان المغربي للدور قبل النهائي في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية).

وحقق نهضة بركان انتصارا ثمينا 1 / صفر على ضيفه أسيك ميموزا الإيفواري، اليوم الأربعاء، في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية، التي حصل الفريق المغربي على وصافتها في العام الماضي.

وتقمص أسامة المليوي دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف نهضة بركان الوحيد في الدقيقة 76، ليكرر الفريق المغربي تفوقه على نظيره الإيفواري، بعدما سبق أن تغلب عليه 1 / صفر في لقاء الذهاب، ليظفر بورقة الترشح للمربع الذهبي في المسابقة عن جدارة واستحقاق عقب فوزه 2 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ويحلم نهضة بركان بالتتويج بلقب البطولة للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق أن فاز بها عامي 2020 و2022.

وضرب نهضة بركان، المتوج بلقب الدوري المغربي للمحترفين هذا الموسم، موعدا في الدور قبل النهائي للكونفيدرالية مع الفائز من مواجهة اتحاد الجزائر والنادي الرياضي القسنطيني الجزائري.

يذكر أن مواجهة المربع الذهبي الأخرى سوف تقام بين سيمبا التنزاني وستيلينبوش الجنوب أفريقي، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، بعدما أطاحا بفريقي المصري البورسعيدي والزمالك المصري (حامل اللقب) على الترتيب، من دور الثمانية، في وقت سابق اليوم.