محافظ أسوان يكرم طالبة لفوزها بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم

كرم اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، الطالبة زينب السيد محمد بالصف الثاني الثانوي بمدرسة عوض السيد عبد الله الثانوية بنات، لحصدها المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية "المستوى الأول" لحفظها للقرآن الكريم كاملا.

وقدم المحافظ للطالبة درع المحافظة وشهادة تقدير ومكافأة مالية قيمة ومجزية، خلال لقائه بالطالبة وأسرتها فى حضور محمود بدوي مدير عام مديرية التربية والتعليم، والدكتور محمد السنوسى مدير عام الخدمات التربوية، وآمال عبد الموجود مدير المدرسة.

وعبر المحافظ عن سعادته البالغة لفوز "زينب" في مسابقة حفظ القرآن الكريم وتصدرها قائمة المتسابقين، لتكون نموذجا مشرفا يحتذى به.

وأكد المحافظ اهتمامه بتكريمها لكونها طالبة مجتهدة ومتميزة نفتخر ونعتز بها، لمساهمتها في رفع اسم أسوان عاليا على مستوى الجمهورية في مسابقة هامة وهي حفظ كتاب الله عز وجل، والذي حققته بدعم وتشجيع من أسرتها، مقدما لأسرة كل الشكر والعرفان والتقدير لتعليم ابنتهم بصحيح الدين لتنال هذا الشرف الرفيع.

وقدم والد ووالدة الطالبة زينب، شكرهم لمحافظ أسوان على هذا التكريم، والذي يعتبرونه وساما على صدورهم، ويؤكد على الفكر الراقي والوعي المستنير لمحافظ الإقليم في اهتمامه بالنماذج الناجحة في جميع المجالات، مشيدين بهذه اللفتة الإنسانية الحضارية لتكريم ابنتهم، ليكون ذلك حافزا لها لاستكمال رحلتها في التميز والتفوق.