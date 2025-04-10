وزير الدفاع يلتقى وزير دفاع جمهورية النيجر لبحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية

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التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالفريق ساليفو مودى وزير دفاع جمهورية النيجر والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وأُجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية فى ظل الظروف والتحديات الراهنة، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه علاقات التعاون العسكرى بين البلدين فى العديد من المجالات.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على الاعتزاز بالعلاقات الراسخة مع جمهورية النيجر وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية.

من جهته، أشاد وزير دفاع جمهورية النيجر بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وسفيرة النيجر والملحق العسكرى لدولة النيجر بالقاهرة.