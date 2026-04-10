ملك كمبوديا يعلن إصابته بسرطان البروستاتا ويتلقى العلاج في الصين

أعلن ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني، اليوم الجمعة، أنه مصاب بسرطان البروستاتا وأنه سيتلقى العلاج في الصين، حيث تم تشخيص إصابته بالمرض.

وقال الملك (72 عاما) في بيان نشره عبر حسابه على فيسبوك ونقلته وكالة الأنباء الكمبودية "إيه كيه بي" إنه تم تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا أثناء فحص طبي في مستشفى حكومي في بكين.

وسافر هو ووالدته الملكة نورودوم مونينيث إلى هناك في نهاية فبراير لإجراء الفحص الطبي الدوري.

ولم يوضح سيهاموني مدى خطورة حالته الصحية. وعادة ما يكون سرطان البروستاتا قابلا للعلاج إذا تم اكتشافه في المراحل الأولى. وبحسب جمعية السرطان الأمريكية، يتم تشخيص رجل من بين كل ثمانية بالإصابة بسرطان البروستاتا أثناء حياتهم.

وتم تشخيص إصابة الملك نورودوم سيهانوك، والد الملك سيهاموني، بسرطان البروستاتا في 1993، لكنه عاش حتى عام 2012، وتوفي عن سن 89 عاما في بكين.