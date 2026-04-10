احتجاز أشخاص في مداهمات ضد البلديات التي تديرها المعارضة بتركيا

ذكرت وسائل إعلام رسمية تركية اليوم الجمعة، أن سلطات البلاد احتجزت العديد من الأعضاء في البلديات التي تديرها المعارضة الرئيسية في مداهمات تتعلق بالفساد.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية، بأن المشتبه فيهم الذين ينتمون لحزب الشعب الجمهوري، متهمون بالفساد والرشوة ضمن اتهامات أخرى.

وذكرت صحيفة جمهوريت اليومية أن ممثلي الادعاء أصدروا 30 مذكرة اعتقال بما في ذلك ضد نائب عمدة مقاطعة ينيشهير في مدينة مرسين بجنوب البلاد بناء على مزاعم بتزوير مناقصة.

كما تم اليوم الجمعة، احتجاز نائب عمدة مدينة بولو بشمال غرب البلاد في تحقيق جار يتعلق بالفساد، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وواجه حزب الشعب الجمهوري ضغوطا قضائية متزايدة لأكثر من عام، فيما عزل العديد من عمده من مناصبهم أو سجنوا بما في ذلك عمدة إسطنبول إكرم إمام أوغلو.

ومؤخرا، احتجزت السلطات أكثر من 50 شخصا بناء على اتهامات بالفساد بما في ذلك عمدة بورصة الذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري.

ويقول حزب الشعب الجمهوري وإمام أوغلو، الذي كان ينظر له على أنه خصم محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، إن التحقيقات هي ضمن حملة ذات دوافع سياسية لتقويض مكاسب الحزب في انتخابات 2024 المحلية.

وتقول الحكومة إن التحقيقات في الفساد جزء ضمن عملية قضائية مستقلة.