أعلن حزب الله اللبناني في ثلاثة بيانات متتالية، اليوم الجمعة، أن عناصره استهدفوا ثكنة "كريات شمونة" ومستوطنة "أفيفيم" وقاعدة بحرية في ميناء أشدود، مؤكدا أن هذه العمليات تأتي ردا على خروقات إسرائيل المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح الحزب في بياناته أنه "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على اعتداءات العدو المتكررة على قرى الجنوب ومدينة بيروت، وبعدما التزمت المقاومة بوقف إطلاق النار ولم يلتزم به العدو، نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية الهجمات التالية، عند الساعة 01:00: استهداف القاعدة البحرية العسكرية في ميناء أشدود بصواريخ نوعية".

وأضاف البيان: "عند الساعة 12:00: استهداف ثكنة "كريات شمونة" بسرب من المسيّرات الانقضاضية، وعند الساعة 13:30: استهداف مستوطنة "أفيفيم" بصلية صاروخية.

وشدد الحزب في بياناته على أن "هذا الرد سيستمر إلى أن يتوقف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على بلدنا وشعبنا".

وأعلن حزب الله اللبناني في ثلاثة بيانات منفصلة في وقت سابق من اليوم الجمعة استهداف مستوطنات كريات شمونة والمطلة ومسكاف عام الإسرائيلية بالصواريخ، مؤكدا أن ذلك يأتي ردا على خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاتها المتكررة على قرى الجنوب.

وأوضح أنه استهدف مستوطنة كريات شمونة عند الساعة 08:00 صباحا، كما استهدف مستوطنتي المطلة ومسكاف عام بصلية صاروخية عند الساعة 07:30 صباحا، ليعود ويستهدف مسكاف عام للمرة الثانية عند الساعة 08:00 صباحا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حزب الله اللبناني أطلق مجددا قذائف باتجاه شمال إسرائيل صباح اليوم، وذكرت أن منزلا أُصيب وتضرر جراء صاروخ أطلقه الحزب.

ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات، فيما أعلن حزب الله مسئوليته عن الهجوم الصاروخي.

وكان "حزب الله" قد أعلن في وقت سابق اليوم عن سلسلة عمليات شملت استهداف مستوطنتي المطلة وشلومي، وتجمعات لجنود إسرائيليين في بلدتي الخيام ورشاف جنوبي لبنان، وفي ثكنة برانيت وموقع المرج، بالإضافة إلى استهداف مرابض مدفعية شمال مستوطنة جورن بالصواريخ والمسيرات.

ويقصف حزب الله أهدافا إسرائيلية في جنوب لبنان وداخل إسرائيل منذ الثاني من مارس الماضي بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 من ذلك الشهر .

وتشن إسرائيل غارات جوية على الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب شرق وشمال لبنان تخللها توغل بري.