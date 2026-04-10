أطباء السودان: قتيلان و7 مصابين بقصف قوات الدعم السريع للدلنج

أعلنت شبكة أطباء السودان، الجمعة، مقتل شخصين، أحدهما طفل، وإصابة 7 آخرين جراء قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على مدينة الدلنج، ثاني أكبر مدن ولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد.

وأفادت الشبكة الطبية غير الحكومية، في بيان، أن شخصا وطفلا قتلا جراء قصف مدفعي لـ"الدعم السريع" و"الحركة الشعبية/ شمال" المتحالفة معها على الدلنج، إضافة لإصابة 7 آخرين بينهم طفلين، في الهجوم ذاته.

وأشارت إلى أن القصف أصبح "حدثا يوميا أدى إلى حالة من الذعر وسط المدنيين، إضافة إلى أضرار متفاوتة في المنازل والممتلكات، في ظل أوضاع إنسانية متدهورة ونقص حاد في الخدمات الطبية".

وقالت الشبكة الطبية، إن "الاستهداف الممنهج للمدنيين، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المناطق السكنية والمرافق المدنية".

وحذرت من "استمرار الاعتداءات التي تفاقم من معاناة المواطنين، خاصة في ظل تردي الأوضاع الصحية وقلة الكوادر الطبية وعدم قدرة المرافق الطبية على استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين".

ودعت الشبكة، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى "التدخل العاجل لحماية المدنيين والضغط على جميع الأطراف لوقف استهداف المناطق السكنية المكتظة بالمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل آمن وفوري".

كما حمّلت قيادات "الدعم السريع" و"الحركة الشعبية/ شمال" المسؤولية الكاملة عن تلك الانتهاكات وما يترتب عليها من خسائر في الأرواح والممتلكات، بحسب البيان.

ولم يصدر عن "الدعم السريع" أي تعليق بهذا الخصوص حتى الساعة 16:27 (ت.غ).

وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلن الجيش السوداني، تصديه لهجمات شنها "الدعم السريع" على الدلنج.

وفي 26 يناير الماضي، أعلن الجيش السوداني فك الحصار على الدلنج، بعد عامين من حصار "الدعم السريع" والحركة الشعبية/ شمال" للمدينة.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث "شمال وجنوب وغرب" منذ 25 أكتوبر 2025 اشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"، أسفرت عن نزوح عشرات الآلاف خلال الفترة الأخيرة.

ومنذ أبريل 2023، تخوض "الدعم السريع" مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميًا، فضلًا عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.