قطر تعرب عن رفضها للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في لبنان

أعرب وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، في اتصال هاتفي أجراه اليوم الجمعة مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي، عن رفض بلاده للاعتداءات الإسرائيلية التي تطال المدنيين في لبنان.

وخلال الاتصال "جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، والتطورات المتسارعة في المنطقة، فضلا عن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار وملف المفاوضات الأمريكية– الإيرانية"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وأكد الوزير القطري، أن "بلاده تقف إلى جانب لبنان وقفة ثابتة ودائمة"، معربًا عن رفض قطر القاطع للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، واستنكارها الشديد لما يطال المدنيين الأبرياء من أذى جراء هذه الاعتداءات".

وأبلغ الوزير القطري الوزير رجّي أن "بلاده أرسلت طائرة مساعدات طبية ستصل إلى بيروت اليوم"، مؤكداً أن "قطر ماضية في دعمها للشعب اللبناني في هذه المرحلة البالغة الصعوبة".

من جهته أعرب الوزير رجّي عن "عميق شكره وتقديره لدولة قطر على مشاعرها الصادقة وعلى هذه المبادرة الإنسانية الكريمة".

وقال إن "لبنان يعوّل على دعم الدول الصديقة في مسعاه نحو وقف التصعيد الإسرائيلي، ودعم الدولة اللبنانية في تطبيق قراراتها الرامية إلى بسط سيادتها الكاملة وحصر السلاح بيد القوى الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية".

يشار إلى أن إسرائيل تشن منذ 2 مارس الماضي غارات جوية على تستهدف الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب شرق وشمال لبنان، تخللها توغل بري أسفرت عن نزوح أكثر من مليون مواطن واستشهاد وجرح آلاف المواطنين.

وجاءت الغارات ردا على قيام حزب الله منذ الثاني من مارس الماضي بهجمات على إسرائيل بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في الثامن والعشرين من فبراير الماضي.