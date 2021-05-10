كيف تحافظ على نشاط الأطفال في الصيف؟

يتساءل الكثير من الآباء عن كيفية الحفاظ على نشاط الأطفال بدنيًا خلال أشهر الصيف الحارة، وذلك لأن درجات الحرارة المرتفعة قد تتسبب في الجلوس داخل المنزل طوال اليوم، بينما يقول خبراء الصحة إنه من المهم الاستمرار في الحركة.

نشر موقع "تشيلدرن دوت كوم" مجموعة من المعلومات حول سبب كون التمارين المنتظمة مفيدة جدًا للطفل خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى أفكار إبداعية للمتعة الآمنة أثناء الطقس الحار.

• لماذا من المهم أن يظل الأطفال نشيطين في الصيف؟

تقول آنا لورينزي، مخطط برنامج الصحة في "منظمة جو باي تشيلدرين": "يحتاج جميع الأطفال إلى ساعة على الأقل من النشاط البدني كل يوم، وذلك للبقاء بصحة جيدة، حيث تفيد التمارين المنتظمة الطفل بعدة طرق"، مثل:

- تساعد التمارين المنتظمة على تطوير التنسيق والمهارات الحركية الأساسية للأطفال.

- تساعد التمارين على بناء قوة العضلات والعظام وتحمل القلب والأوعية الدموية والمرونة.

- تعمل التمارين على الحد من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

- تساعد التمارين المنتظمة على بناء الثقة والشعور بقيمة الذات.

- يحسن التمرين من نوعية النوم.

- يقلل من أعراض الاكتئاب والقلق.

- يزيد من قدرة الطفل على التركيز، وخاصة عند العودة إلى المدرسة.

• ما هي بعض الطرق الممتعة للبقاء نشيطا في الصيف؟

تعتبر الأنشطة المائية طريقة رائعة للبقاء هادئًا ونشطًا في حرارة الصيف، وذلك لأنها تعمل على هدوء الأعصاب لدى الأطفال.

• كيف يمكن للأطفال النشطين البقاء بأمان في حرارة الصيف؟

عند اللعب في الخارج خلال فصل الصيف، يجب التأكد من مراقبة الأطفال، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات التالية للحفاظ على سلامة الأطفال:

- اللعب في الهواء الطلق قبل الساعة 10 صباحًا وبعد 4 مساءً، وذلك لتجنب ذروة شدة الشمس.

- ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وقبعة ونظارات شمسية.

- وضع واقٍ من الشمس بعامل حماية 30 أو أكثر.

- العب في الظل إذا استطعت.

- تشجيع الأطفال على شرب كمية كافية من الماء، خاصة قبل النشاط البدني وأثناءه وبعده، والتذكر أن المشروبات الرياضية غالبًا ما تكون غير ضرورية، وذلك لأنها تحتوي على سكر إضافي لا يحتاجه معظم الأطفال.