وصف الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز، الخسارة امام سيراميكا كيلوباترا بأنها غير مبررة، مشيرا إلى أنه يتحمل مسؤولية الهزيمة.

وتلقى بيراميدز خسارة بنتيجة 4-1 أمام سيراميكا كيلوباترا في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الأحد، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 21 للدوري الممتاز.

وقال أروابارينا في تصريحات للمؤتمر الصحفي: «غير سعيد على الإطلاق بالنتيجة التي خرجت عليها مباراة سيراميكا، وكل شيء كان سيئا والمباراة لا تليق بنا».

وأضاف: «بيراميدز قدم كل شيء في كرة القدم خلال أول 40 دقيقة وكان قريبا من الفوز بأكثر من هدف، ولكن تراجع الأداء بشكل غير طبيعي تماما بعد ذلك وتلقى الفريق أكثر من هدف».

وأكمل مدرب بيراميدز: «ارتكبنا العديد من الأخطاء في جميع الخطوط تسببت في الأهداف الأربعة، وسنعمل على إصلاحها خلال الفترة القادمة، وأنا مسؤول عن النتيجة التي خرجت عليها المباراة».

وواصل: «لابد من التعامل ونسيان الخسارة والتركيز في اللقاء المقبل خاصة وأن الفريق أمامه مواجهة قوية بعد أيام أمام أنيمبا النيجيري في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية».

وتابع: «احترم جميع الفرق ودرست لاعبي سيراميكا وأعلم جيدا قدراتهم الهجومية، وهو ما ظهر في التعامل مع أول 40 دقيقة، وبسبب الأخطاء الدفاعية في آخر دقائق الشوط الأول ضاع كل شيء وفقد بيراميدز السيطرة على مجريات الأمور، وهي نتيجة غير مبررة».

وشدد المدرب على أن هناك بعض الأخطاء في خط الدفاع في التعامل مع بعض الكرات وفي التمركز الدفاعي، وآخر دقائق الشوط الأول هي التي تسببت في الأخطاء، كما أنه أتيحت الكثير من الفرص لم تسجل أهداف وهو ما يجب العمل عليه ولابد من التركيز على التعامل مع الفرص وأن تكون الفعالية الهجومية أكبر من ذلك مستقبلا.