استقبل أهالى قرية ميت غريطة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، رجال الأعمال أشرف السعد، وذلك عقب وصوله للقرية قادما من القاهرة، بعد الإفراج عليه من مديرية أمن أمن الإسكندرية، وإنهاء كل القضايا المتهم فيها قبل 30 عاما.

وفور وصوله للقرية توجه السعد لزيارة عدد من الأهالى والأصدقاء القدامى وسط وقدم الشكر إلى الأهالى على حُسن استقباله وفرحتهم بعودته، مؤكدا أنه سيقيم غدا احتفالية لأهل القرية .



وكانت أصدرت النيابة العامة قرارا بإخلاء سبيل رجل الأعمال أشرف السعد، بعد التصالح فى عدد من القضايا، وإنهاء الإجراءات القانونية وخروجه من سرايا النيابة.



وقال مصدر أمنى بمديرية أمن الإسكندرية، إنه بعد عودة رجل الأعمال المصرى أشرف السعد، صاحب ومؤسس شركة السعد لتوظيف الأموال من لندن ، تبين من الكشف على اسمه وجود 4 قضايا تحت التنفيذ من قبل إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسكندرية وأن تلك القضايا مسجلة بعدد 3 قضايا بقسم "الرمل أول وقضية بقسم شرطة المنشية".



كان رجل الأعمال أشرف السعد وصل إلى مطار القاهرة الدولى، مساء الأربعاء، على متن رحلة مصر للطيران رقم Ms778 القادمة من العاصمة البريطانية لندن.



وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولى إجراءات خروج رجل الأعمال المصرى أشرف السعد، بعد وصوله من لندن بعد فترة غياب عن مصر لأكثر من نحو 25 عاما، على خليفة أحكام قضائية.



ووصل رجل الأعمال أشرف السعد القاهرة، على متن طائرة الخطوط المصرية رقم 778 القادمة من لندن، وأنهى إجراءات وصوله عبر صالة 3 بمطار القاهرة، بعد غياب عن مصر دام أكثر من 26 عاما، بسبب قضية توظيف الأموال الكبرى التى هرب على إثرها إلى لندن.



يذكر أن محمد أشرف السيد على سعد، الشهير بأشرف السعد، من مواليد 1 يناير 1954، بقرية ميت غريطة بمحافظة الدقهلية، وهو رجل أعمال مصرى، رئيس مجموعة السعد للاستثمار، صاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال التى ذاع صيتها خلال فترة التسعينات، ووصلت قيمة الأموال التى يديرها إلى حوالى مليار جنيه، وتم التحفظ على جميع أمواله وممتلكاته، ضمن عدد من شركات توظيف الأموال.