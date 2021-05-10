قال الإعلامي رامي رضوان، إن أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز "غير صحيح".



ووجه حديثه للصحفيين قائلا: "أرجوكم اتقوا الله..مش كده! الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد، مش بتزيد من هم المهموم!، لا تدعوا الجري وراء السبق يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل، وعلى حساب صحة الآخرين ونفسية أسرهم، ولكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين لم نمر بعد من المرحلة الحرجة فنرجوكم الدعاء لهما، فـ"لا يرد القضاء إلا الدعاء" كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى شفاءا لا يغادر سقما يا رب العالمين".