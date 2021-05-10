كتائب القسام: المقاومة الفلسطينية تمهل إسرائيل حتى السادسة مساء لسحب جنوده من الأقصى

أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة أن المقاومة الفلسطينية تمنح الاحتلال الإسرائيلي مهلةحتى السادسة مساء اليوم؛ لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين.

وقال أبو عبيدة، في بيان أوردته وكالة "شهاب" للأنباء الفلسطيينة اليوم، إن قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر".