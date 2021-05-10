وزير شؤون القدس: المستوطنون المتطرفون يسيطرون على الحكومة الإسرائيلية

قال الدكتور فادي الهدمي، وزير شؤون القدس، إن المواجهات العنيفة بين قوات الاحتلال والفلسطينين مستمرة وعنيفة جدًا، في أحياء الشيخ جراح وباب العمود وعلى المسجد الأقصى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر2»، مساء الاثنين، أن ما حدث اليوم من اعتداء على المسجد الأقصى يعد اعتداءً خطيرًا على حرمة المسجد، موضحًا أن المستوطنين المتطرفين من أصحاب التيار اليميني في إسرائيل هم من يحركون حكومتهم والسياسين.

واستنكر اعتداء قوات الاحتلال على المصلين المعتكفين في العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى، مضيفًا أن الاعتداءات مستمرة أيضَا على المتضامنين مع سكان حي الشيخ جراح.

وعن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن القدس عاصمة إسرائيل وتهدم فيها ما تشاء، وصفها بأنها «عنجهية»، لافتًا إلى أن الاعتداءات الحالية تثبت أن القدس غير موحدة.

وأعرب عن استيائه بالقصف الذي تعرضت له عزة، معقبًا: «ما يحدث في غزة من كم الشهداء لا يحمد عقباها، والتصعيد الذي تقوم به إسرائيل ضربت به عرض الحائط كل المبادرات العربية والمناشدات الدولية لدولة الاحتلال أن تكف يدها».

وذكر أن دولة الاحتلال لا تقبل الشرعية الدولية والقانون الدولي، مشيرًا إلى عدد الإصابات في ساحات المسجد الأقصى بلغ نحو 395 إصابة.